Lutte contre la Covid-19 / Le ministre de la Santé galvanise les Asc, les Badiénou Gokh, les délégués de quartier.

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a profité de la cérémonie de remise de masques aux éleveurs du foirail de Liberté 5 pour inviter les délégués de quartier, les badiénou gokh et Asc à mutualiser leurs forces pour vaincre la covid-19. Abdoulaye Diouf Sarr a, toutefois, galvanisé ces relais communautaires qui, dit-il, sont les partenaires de l’État. Le ministre souhaite toutefois que ces derniers de par leur engagement et leur dévouement citoyen puissent mener à la lutte afin que le coronavirus soit vaincu.