Lutte contre la Covid-19 : Le maire de la commune de Jaxaay équipe les lieux publics en thermoflash et kits de désinfectants.

Dans sa dynamique de barrer la route à la propagation de la Covid-19 dans sa commune, le maire de la commune de Jaxaay, M. Mor Sarr Ba a mis un lot de matériel à la disposition des lieux de culte, établissements scolaires, marchés, garages etc... pour aider les populations à respecter les mesures barrière, conformément à la volonté du chef de l'État Macky Sall "qui a donné l'exemple en Afrique". Le lot est composé de 50 lave-mains, 200 thermo flashs, du gel hydro alcoolique et d’autres produits désinfectants. Cette cérémonie de remise de matériel a eu lieu ce jeudi 21 mai 2020 au Poste de Santé de la Cité Gendarmerie de Jaxaay. Dans un autre registre, le maire a lancé un appel à toutes les personnes ressources de la commune de Jaxaay et du Sénégal afin qu’elles mettent la main à la pâte pour soutenir les populations en ces moments difficiles. Il a par ailleurs demandé aux populations de dénoncer toute personne étrangère qui aurait un comportement suspect...