Lutte contre la Covid-19 : Le gouverneur de Kaolack satisfait du changement de comportement des Kaolackois.

Le gouverneur de Kaolack a magnifié ce lundi le changement de comportement des Kaolackois par rapport au respect des gestes barrières.



Selon Alioune Badara Mbengue, il n'était pas du tout évident lors de la première vague, d'amener les gens à un changement radical de comportement, mais maintenant le respect des mesures est devenu plus ou moins automatique.



"La bataille se poursuit et nous voyons que les gens commencent à changer de comportement parce qu'en réalité cette guerre pour pouvoir la gagner, il faut radicalement changer de comportement. Le port systématique et obligatoire des masques, que ce soit dans la rue ou que ce soit en public, même quand on est à deux dans un véhicule, obligatoirement on doit porter le masque...Nous avons commencé à changer de comportement parce que tout simplement les populations commencent à avoir conscience que cette maladie là nous guette dangereusement...", a-t-il souligné lors d'une cérémonie de don en matériel médical offert par le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye...