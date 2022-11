Lutte contre la Covid-19 : Le Luxembourg renforce la chaîne de froid de l’Institut Pasteur de Dakar.

Le Grand-duché du Luxembourg met à disposition des équipements d’une valeur totale de 264,3 millions de francs Cfa afin de renforcer la chaîne de froid dans le cadre du projet « Appui à la lutte contre la pandémie Covid-19 dans les pays partenaires de la Coopération luxembourgeoise ».







Il s’agit d’une réception de 40 congélateurs et réfrigérateurs de dernière génération remis ce mardi 22 novembre 2022 par M. Georges Ternes, Ambassadeur du Grand-duché du Luxembourg au Sénégal au Docteur Amadou Alpha Sall, Administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD). Cet appui à la chaîne de froid par le Grand-duché du Luxembourg, permettra de rénover et d’augmenter considérablement la capacité du parc froid de l’institut, un aspect primordial dans la lutte contre la Covid-19 et autres maladies à potentiel épidémique...







Ces équipements vont permettre à l’Institut Pasteur de renforcer son système de biobanking pour répondre au mieux aux standards internationaux qui permettra d’améliorer la réalisation des activités de suivi de l'épidémie de Covid-19.