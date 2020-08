Lutte contre la Covid-19 / La jeunesse de l’Ucs participe à l’effort de guerre et investit la gare des baux maraîchers.

Soucieux du taux de contamination du nouveau coronavirus au Sénégal avec son lot de malades enregistré tous les jours, la jeunesse de l’union des centristes du Sénégal (Ucs) de Abdoulaye Baldé est descendue ce samedi à la gare des baux maraîchers pour mener une campagne de sensibilisation des travailleurs et des voyageurs qui vont dans toutes les régions, sur l’importance du respect des mesures barrières.



Ainsi, Me Sally Mamadou Thiam, président de l’Union des jeunesses de l’Ucs estime qu’ils ont leur part à jouer dans cet effort de guerre appelé par le chef de l’État.



« La pandémie se développe de façon endémique au Sénégal. La jeunesse de l’Ucs participe à travers cette sensibilisation à la gare des baux maraîchers à l’effort de guerre lancé par le chef de l’État. Notre leader nous a demandé d’apporter notre expertise, notre concours à l’’effort national pour combattre le coronavirus », lance le jeune avocat membre du Conseil municipal de Ourossogui.



Le message des jeunes centristes est clair : « Inviter les populations au respect des mesures barrières ». Le choix porté sur la gare n’est pas fortuit. Il s’explique : « La gare des baux maraîchers est le lieu le plus adéquat pour faire circuler le virus. C’est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser les travailleurs de la gare et les voyageurs qui vont dans les régions ».



Il tenu à regretter le constat amer qu’il a fait sur le non-respect des mesures barrières. « Nous avons constaté un relâchement total de la population. Elle ne respecte pas les mesures barrières et la distanciation n’est autant pas respectée. Nous les avons sensibilisés, surtout ceux qui ne croient plus à l’existence de la maladie... » fait-il savoir.