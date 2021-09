Lutte contre la Covid-19 : La France va bientôt atteindre la barre des 50 millions de primo-vaccinés.

En France au moins 48 638 743 personnes ont reçu une dose de vaccin contre la Covid-19, même si c'est avec quelques jours de retard sur l'objectif fixé par le gouvernement. Ainsi, elle comptera bientôt 50 millions de primo-vaccinés.



Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ce pari presque gagné des 50 millions est comme un pied de nez aux manifestants. Ainsi, il n'a pas manqué de rappeler que depuis mardi le 12 juillet où le président de la République a instauré un pass obligatoire, 12 millions de personnes supplémentaires se sont fait vacciner dont 1 million grâce au dispositif. Ce lundi, 65,1 % de la population française était intégralement vaccinée contre la Covid-19 et 71 ,9 % avait reçu au moins une injection", dit-il.



À cet effet, le ministre de la Santé français a fait savoir lors d'un point sur la vaccination que la France a désormais un des meilleurs taux de couverture primo-injection de l'Union européenne. On a dépassé l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. "On avait dépassé les États-Unis et Israël qui sont tous des pays où la vaccination fonctionne bien", a laissé entendre le ministre de la Santé.