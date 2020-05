Lutte contre la Covid-19 / Keur Madiabel : Des denrées alimentaires et des kits d'hygiène offerts aux populations.

Les populations de Keur Madiabel (département de Nioro) ont bénéficié ce samedi de l'appui de la directrice de Ancar, Mariama Dramé.



Il s'agit d'un don composé de 10 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, 3.000 gants, 1.500 masques, 20 cartons de gel, entre autres produits.



Les cibles sont les personnes vulnérables laissées en rade dans le programme de résilience et les bourses, les " Daaras", les dignitaires et imams, les centres de santé etc...



La donatrice a ajouté que cet appui est une réponse à l'appel du chef de l'Éat dans le cadre de la force Covid-19...