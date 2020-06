Lutte contre la Covid-19 : Idrissa Tall offre des masques aux journalistes de Kaolack.

Le responsable politique de la commune de Kaolack vient de mettre à la disposition des journalistes régionaux un important lot de masques.



Au total, 300 kits de protection ont été offerts ce samedi à ces derniers afin qu'ils puissent renforcer leur intervention dans la sensibilisation.



À la tête d'une sensibilité politique derrière le chef de l'État, Mr Tall avait auparavant mené " des actions sur le terrain en faveur des populations de Kaolack. Il avait ainsi financé plus de 250 groupements de femmes sur fonds propres et non remboursables à hauteur de 200.000 Fcfa par groupement. Il y a aussi des appuis permanents au profit du mouvement " Navétanes" et des foyers religieux etc...", ont indiqué Fodé Cissé et Diariyatou Bocoum, respectivement coordinateur de ladite sensibilité et responsable des femmes.



Cette nouvelle action, selon eux, est une des réponses de leur leader à l'appel du président de la République dans le cadre de l'effort de guerre contre la pandémie...