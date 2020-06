Lutte contre la Covid-19 : Emad et Plan International s’engagent pour une approche communautaire.

La lutte contre le nouveau coronavirus a amorcé un nouveau tournant avec l’implication des populations pour une meilleure efficacité. Cette nouvelle approche dite communautaire appelle un investissement de chacun pour venir à bout de la Covid-19 qui ne semble pas avoir dit son dernier mot dans notre pays, malgré les efforts continus déployés par les autorités étatiques. Dans cette dynamique, l’Entente des mouvements et associations de développement (EMAD), appuyée par Plan International Section Sénégal, a organisé une journée d'orientation à l'intention du penc de Mbakund, à la Médina. Selon l’assistante sociale Khary Ndoye, il s'agissait de sensibiliser la population locale sur le coronavirus. Ainsi, elle servira de relais pour le respect des mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Impliqué dans cette initiative, l’ancien lutteur sénégalais appelle ses pairs à se mobiliser davantage et à rejoindre le combat contre le coronavirus. Pour le Médecin chef de Dakar-Centre, ce serait une erreur monumentale que de laisser le corps médical faire seul face à ce virus. « Il faut un changement de comportement pour arriver à bout de ce virus. Ce n'est pas aisé mais on doit le faire et on peut compter sur les relais locaux pour le réussir », préconise le Dr Mbaye.