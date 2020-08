Lutte contre la Covid-19 : Adji Mergane Kanouté poursuit ses bonnes œuvres.

Après avoir visité les CEM et équipé en kits d'hygiène les candidats au Bfem, l'honorable députée Adji Mergane Kanouté a été encore au lycée Ibrahima Diouf de Kasnack, au collège Pie XII, à l'école primaire Ibrahima Fall etc, afin d'accompagner les candidats au Bac et ceux au CFEE.



La native de la ville de Mbossé, a mis à leur disposition des cartons de gel alcoolisé, des cartons de gel pour mains, une quinzaine de lavatoirs et plus de deux mille cinq cents (2.500) masques.



L'honorable députée entend à travers ce geste jouer pleinement sa partition dans le cadre de la riposte contre la C-19...