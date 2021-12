Lutte contre la Covid 19 : 337.500 vaccins Johnson & Johnson offerts par les États-Unis au Sénégal

Un lot additionnel de 337.500 doses de vaccins Johnson & Johnson a été offert au Sénégal par le département d’État américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cet appui des États-Unis d’Amérique au Sénégal entre en droite ligne dans leur programme établi pour soutenir les pays d’Afrique par le biais de sa campagne de distribution sûre et efficace de ces vaccins, mais aussi dans la formation des agents de santé.

Ainsi, dans ses efforts, ils visent à encourager les populations à se faire vacciner contre la Covid 19. Sur ce, l'agence américaine travaille également en étroite collaboration avec le Sénégal, depuis le début de la pandémie, pour garantir la sécurité des prestataires de soins de santé. Ceci grâce à des équipements de protection, notamment des masques et des gants, pour compléter les réserves d'oxygène du Sénégal, fournir des informations sur les vaccins, et promouvoir les cliniques de vaccination spontanées.

D’ailleurs, au cours de l’année écoulée, le gouvernement des États-Unis a offert 1.241.490 doses de vaccins au Sénégal, dans le cadre de l’initiative Covax. Ces dons témoignent de l’engagement du gouvernement américain à travailler aux côtés du gouvernement du Sénégal pour sauver des vies, ralentir la propagation de la pandémie de Covid-19, avec l’apparition de nouveaux variants dangereux...