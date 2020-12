La DER/FJ a procédé ce 28 Décembre 2020 à la remise symbolique de masques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, à Diamniadio dans les entrepôts de l’APROSI.



Le ministre de l’Éducation, M. Mamadou Talla, s’est réjoui au nom de ses pairs, de ce geste à fort impact autant dans la lutte contre la propagation du virus que dans la valorisation de nos ressources et du savoir-faire local. Il a aussi saisi l’occasion pour lancer un appel aux plus de quatre millions d’élèves à participer à la lutte contre la covid, à travers surtout des leçons de vie initiées dans les établissements scolaires.



Ainsi, dira le ministre, « il faut que de l’école la sensibilisation commence. Que chaque jeune qui rentre chez lui puisse donner la bonne parole. Aujourd’hui la bataille elle est communautaire et si elle est ommunautaire, nous avons aujourd’hui le ¼ de la population qui se trouve dans le système éducatif. Ils peuvent sensibiliser, expliquer et conscientiser"