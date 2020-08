Lutte contre la C-19 / Seynabou Guèye, gouverneur de Fatick : « Nous avons intérêt à protéger nos aînés... »

Madame le gouverneur de Fatick a initié une campagne de sensibilisation pour bouter la Covid-19 hors de cette région. Ainsi, après avoir mené deux caravanes pour le lavage systématique des mains et le respect de la distanciation physique, Seynadou Guèye, a encore mobilisé l'administration territoriale ainsi que des fils de cette localité pour que la protection soit renforcée auprès des personnes âgées.



" Nous ne cherchons pas à stigmatiser les jeunes, nous voulons que tout un chacun puisse se sentir concerné. Que les jeunes puissent amoindrir leurs déplacements parce qu'ils peuvent être porteurs du virus et être des cas asymptomatiques... D'où la nécessité de respecter les prescriptions sanitaires mais aussi de protéger grandement les personnes âgées. Alors, nous avons tous une part de responsabilité par rapport à ces personnes, donc faisons en sorte de les protéger.



Nous avons vraiment intérêt à les protéger...", a-t-elle indiqué.



À travers cette caravane, des détergents, des masques, du gel hydroalcoolique, des gants etc, ont été offerts à ces dernières...