Lutte contre la C-19 : Le gouverneur de Kaolack met en application les décisions arrêtées par le gouvernement.

Il s'agit entre autres d'une panoplie de dispositions pour stopper la propagation du virus conformément aux mesures prises par l'État du Sénégal.



Lesquelles mesures sont énumérées comme suit: " La fermeture des bars, discothèques, salles de spectacle et salles de sport; L'interdiction des rassemblements au niveau des terrains de sport; l'interdiction de toute fréquentation des plages (Koundam, Kahone, etc); l'interdiction des rassemblements à l'occasion des cérémonies familiales (mariage, baptême, funérailles etc); les restaurants sont placés sous le régime de la vente à emporter, port obligatoire de masques dans les services administratifs, publics et privés, dans les commerces et dans tous autres endroits recevant du public où il est obligatoire de respecter toutes les autres mesures barrières, notamment la distanciation sociale", a-t-il annoncé lors d'un face-à-face restreint avec la presse locale.



Alioune B. Mbengue d'annoncer également que toutes violations de ces dispositions seront punies des peines prévues par les lois et règlements...