Lutte contre l’utilisation des sachets plastiques : Le Chef de l’État propose un accompagnement aux industriels et adoube son ministre de l’environnement

Un fait notable lors du Conseil présidentiel sur la relance économique de ce lundi 28 septembre 2020. Le président de la République a été interpellé sur les agissements du ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall par rapport à l’interdiction des sachets plastiques. Une occasion saisie par le Chef de l’Etat pour prendre la défense de son ministre. Selon lui, ce dernier agit sous l’égide du Président et du gouvernement.

« C’est moi qui suis le responsable. Les sachets font énormément de dégâts dans l’environnement. Et cela porte préjudice à la nature », a laissé entendre Macky Sall, avant de rappeler qu’en 2015, une loi interdisant l’utilisation des sachets plastiques avait été adoptée mais les gens ont trouvé des manèges pour contourner cette loi. Et récemment, révèle-t-il, cette loi a été renforcée pour permettre de prendre les devants. Il faut trouver d’autres moyens pour arrêter l’utilisation des sachets plastiques, est-il d’avis en outre et appliquer cette loi « même si c’est dur. »« Nous sommes prêts à vous accompagner à faire des programmes industriels, mais nous ne pouvons pas laisser les plastiques gâcher l’environnement. Sur ce point, je remercie le ministre d’avoir mis en œuvre la politique du gouvernement », avait laissé entendre le Président Sall.« Il déroule une politique, mais avec l’aval gouvernemental. Il respecte tout ce qui est dans son domaine environnemental et il le fait bien. Sachez seulement que les décisions c’est nous qui les prenons », avait-il ajouté.Selon Macky Sall, le Sénégal fait partie des pays africains qui luttent contre la dégradation de leur environnement et tout ce sera fait pour éradiquer le fléau du plastique.