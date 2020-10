Lutte contre l'invasion de criquets : Sanoussi Diakité invente une machine « Moissonneuse de criquets »

Mis au point par Sanoussi Diakité, Enseignant Chercheur en sciences et techniques de fabrication mécanique, cette machine dénommée "Moissonneuse de criquets", assure la capture des criquets au vol, par aspiration à travers un canal tournant autour de son axe et éventuellement réglable en hauteur.



Elle effectue le broyage et le refoulement par projection vers un bac de stockage remarquable disposé au regard du canal de refoulement.



L'enjeu, selon l'inventeur de la machine, c'est de lutter contre l'invasion des criquets, qui peut affamer 35.000 personnes par jour. L'autre aspect, selon toujours Sanoussi Diakité, c'est de lutter contre la pollution de l'environnement avec l'utilisation des pesticides pour chasser les criquets.



La présentation du prototype de la "Moissonneuse de criquets", a été faite ce matin en présence des autorités, des enseignants chercheurs et des proches de l'ex directeur général de l'Office national de la formation professionnelle...