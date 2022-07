Lutte contre l'insécurité : la brigade de gendarmerie de Keur Massar demantèle une bande de 13 malfaiteurs.

La brigade de gendarmerie de Keur Massar a mis fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs. Ces derniers au nombre de 13, s'activaient dans le vol de bétail et le trafic de chanvre indien dans le quartier Darou Salam de la localité.



Les faits se sont produits, lors d'une opération menée le 23 juin dernier.



Dans un communiqué rendu public, la gendarmerie affirme avoir exploité un renseignement faisant état de "la présence d'individus suspects au quartier Darou Salam".



À cet effet, un dispositif de surveillance, de filature et d'interception a été mis en place et qui a abouti à l'arrestation de 13 malfaiteurs. Parmi eux, c'est un récidiviste, connu des services judiciaires qui est tombé dans les filets des hommes en bleu.



Par ailleurs, la gendarmerie informe, que des fouilles et perquisitions opérées sur les malfaiteurs et dans leurs domiciles respectifs, ont permis de trouver plusieurs armes blanches, des machines à sous et des billets de banque...