Lutte contre l’insécurité alimentaire à Kolda : les populations de Némata Gabou et Manan Samba saluent la réception des ouvrages hydroagricoles.

Le programme agricole Italie-Sénégal a effectué une visite pour réceptionner les ouvrages hydroagricoles dans la commune de Tankanto. Ces ouvrages vont permettre de développer les rendements rizicoles pour atteindre l’autosuffisance alimentaire en riz et mieux lutter contre l’insécurité alimentaire.



Ainsi, la délégation s’est rendue aux villages de Manan Samba et de Némataba Gabou où les populations ont salué la réception de ces ouvrages polarisant plusieurs villages. Ils vont permettre aux producteurs du monde rural de disposer de l’eau afin de cultiver et abreuver leurs bêtes toute l’année.



Pour Mamadou Baldé, chef d’antenne du PAIS à Kolda, « l’utilité des ouvrages permet d’abord la mobilité des populations et puis accroit leur essor économique par l’agriculture. Avec un partenariat très constructif, nous avons permis à bien mener ce projet pour le bien-être des populations du monde rural. Nous sommes satisfaits car nous avons pu résoudre un problème qui était existant. Et ces ouvrages vont faciliter l’accès à l’eau pour les populations afin de faire le maraîchage entre autres… »



Mais, également cela va contribuer fortement à la lutte contre le chômage, l’émigration clandestine et la remontée de la langue salée qui menace les terres.



Abdoulaye Sow, maire de la commune de Tankanto : « à travers moi toutes les populations sont satisfaites de la réception des ouvrages de rétention d’eau. Et avec la maitrise de l’eau, on pourra développer les secteurs de l’élevage et de la riziculture. Maintenant, il faut créer des comités de gestion pour la pérennité de ces ouvrages qui sont salutaires pour les populations du monde rural… »



Dans l’atteinte des objectifs de l’autosuffisance alimentaire, ces ouvrages jouent un rôle capital dans le monde rural dont les principales activités sont l’agriculture et l’élevage.