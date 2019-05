Lutte contre l'insécurité alimentaire : "Les BCV ont mobilisé plus de 580 000 000F permettant á plus de 612.000 bénéficiaires de ne pas être en face de l'insecurité alimentaire" (M. Oumar Sané, Directeur de l'Agriculture)

En juin 2009, dans le cadre du partenariat entre l'État du Sénégal et le programme alimentaire mondial (PAM), le Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural (MAER) et le Bureau-pays du PAM avaient initié dans le Département de Tambacounda, un projet-test de 17 Banquets céréalières villageoises (BCV). Entre 2010 et 2014, l'extension du projet avait permis de tisser un filet de sécurité alimentaire dans trente (30) départements répartis dans onze (11) régions, avec l'implantation de 944 BCV sur fonds d'appui de l'Union Européenne et la coopération canadienne. En 2015, en réponse à la demande de l'État pour éradiquer les risques d'insécurité alimentaire, 90 stocks de sécurité villageois (VSS) ont été mis en place par le PAM avec l'appui de l'USAID, dans 19 départements les plus impactés du pays. Selon le Directeur de l'Agriculture, "Les BCV ont mobilisé plus de 580.000.000 F permettant à plus de 612.000 bénéficiaires de ne pas être en face d'une insécurité alimentaire". Il se prononçait en marge de l'atelier national de partage du document de projet et de mobilisation de fin de mise en oeuvre de la CNAV/BCV, organisé par la direction de l'agriculture ce jeudi 09 Mai 2019 dans les locaux du MAER.