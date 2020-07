Lutte contre l'insalubrité publique : formation des membres de comité de salubrité publique des marchés

Dans ce contexte marqué par la propagation du Coronavirus, la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique pour une forte adhésion des populations à la politique de promotion de l'hygiène publique dans les marchés, demeure une nécessité. Et les comités de salubrité publique des marchés constituent le point fort pour la réussite de cette politique.

C'est dans ce sens que le ministère de l'urbanisme, de l'hygiène publique et du logement, a organisé un atelier de renforcement de capacités pour les membres des dits comités.

L'objectif de cette session de formation, selon Oumar Ba le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, est de mettre en œuvre un plan d'action de nettoiement afin de tenir des opérations régulières de nettoiement des marchés. Il s'agira également de veiller à la mise en œuvre des recommandations des conférences territoriales sur l'hygiène publique, précise toujours le directeur de l'hygiène publique qui présidait la cérémonie d'ouverture...