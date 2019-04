Lutte contre l’insalubrité, l’employabilité des jeunes et le redressement de l’administration : Décryptage des différents chantiers du président Macky

Ce quinquennat du président Macky Sall va être tout simplement époustouflant! Le nouveau président élu a déroulé hier à Diamniadio son chantier dans lequel il appelle tous les acteurs à prendre part pour une gestion concertée.



Dakaractu a tendu son micro à des citoyens sénégalais pour qu'ils donnent leur point de vue sur le discours, mais aussi qu'ils en fassent une analyse de fond.



En ce qui concerne l’insalubrité, nos interlocuteurs ont manifesté la nécessité de faire recours à l’engagement citoyen car, le président à lui seul ne peut réussir cette tâche. Il a été aussi question de les interpeller sur une question centrale : l’emploi des jeunes. Des efforts doivent être fournis pour caser les diplômés qui ne trouvent pas de travail et cela, malgré une floraison d'investisseurs étrangers qui sont partout dans le pays. Pour ces citoyens, des mesures doivent être prises non seulement pour l’emploi, mais aussi, pour la formation aux métiers et à leur insertion dans le service public.



À l’occasion du 59 ème anniversaire de la fête de l’indépendance, le président va tenir ce soir un discours comme à chaque veille de 4 avril. Les sénégalais l’interpellent toutefois sur les questions d’urgence telles que la santé, l’emploi des jeunes; le renforcement des capacités et une justice équitable.