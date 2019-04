Lutte contre l’incivisme, l’indiscipline et l’occupation anarchique : Les fils du Walo saluent la vision du Chef de l’États-Unis

Les fils du Walo épousent la vision du Chef de l’État qui consiste à rapprocher l’administration des administrés en déclarant la guerre contre l’indiscipline, l’incivisme et l’occupation anarchique.

Les responsables républicains de Dagana considèrent que la nomenclature du nouveau gouvernement traduit à juste titre l’avènement d’une nouvelle ère. À en croire Ibrahima Sow,par ailleurs coordinateur de la Convergence des cadres républicains, le resserrement et le recentrage de l’action gouvernementale sont à saluer. En outre, le responsable de Dagana d’indiquer que cela marque la consolidation des fondamentaux du projet d’émergence par l’amélioration de l’efficacité si cher au Président Macky Sall.

À ce titre, Ibrahima Sow et Cie d’inviter tous les sénégalais au travail et à la solidarité nationale pour un Sénégal prospère et plus d’impacts sociaux et économiques des actions du gouvernement.