Lutte contre l'immigration irrégulière / Antoine Diom : « En 2021, il y a une baisse du taux de départ par rapport à 2020 de l'ordre de 85% à partir de nos côtes »

Le ministre de l'Intérieur, à l'occasion de la pose de la première pierre pour la construction du quartier général de la police de l'air et des frontières, a rappelé les résultats probants de la coopération entre le Sénégal et l'union européenne.



Au demeurant, devant la représentation diplomatique, il dit : « les résultats sont visibles dans plusieurs domaines. Cet accompagnement s'est traduit sur le plan sécuritaire par la mise en place de programmes d'appui. Ainsi, la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées a fait d'énormes prouesses » dit-il.



« Le renforcement de capacités, d'échange de bonne pratiques, l'octroi d'équipements et de moyens technologiques de pointe, l'appui à la mobilité des unités, ... ont été déterminants dans les bons résultats comptabilisés dans la lutte contre l'émigration irrégulière. La détermination et à l'engagement des forces de défense et de sécurité a eu pour effet de réduire de manière notable le nombre de départs irréguliers. Cette année 2021, une baisse du taux de départ par rapport à 2020 de l'ordre de 85% a partir de nos cotes », conclut Antoine Félix Diome lors de la pose de la première pierre du quartier général de la police de l'air et des frontières.