Lutte contre l’évasion fiscale : des parlementaires plaident pour la revue des accords économiques entre le Sénégal et la Turquie.

‘’Les turcs sont présents dans la quasi totalité des marchés publics du pays’’. Ces propos sont des parlementaires, notamment de l’opposition qui ont fait face ce lundi matin au ministre des affaires étrangères, Amadou Ba venu prendre part à l’examen du projet de loi No02/2020 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement du Sénégal et celui de la Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu. Il s’agit des députés Serigne Bara Dolly Mbacké et de ses camarades.