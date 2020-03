Lutte contre l'érosion côtière à Saint-Louis : Les travaux de la digue de protection officiellement lancés.

C'est un grand pas en vue de la satisfaction d'une veille doléance des populations de la Langue de Barbarie qui vient d'être franchi par les autorités.



En effet, les travaux de construction de la digue de protection côtière de la Langue de Barbarie ont été officiellement lancés ce samedi, par le ministre des collectivités territoriales M. Oumar Guèye, Aïda Mbaye, la première adjointe au maire de Saint-Louis, le gouverneur de la région, Aliou Aïdara Niang et l'ambassadeur de France au Sénégal, Son Excellence Philippe Lalliot.



Pour une longueur de 2.150 mètres, le projet de construction de la digue de protection de Saint-Louis coûtera 10,5 milliards de francs CFA et vont durer un an et six mois...