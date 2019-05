Lutte contre l'encombrement et l'insalubrité / Abdou Karim Fofana : « Il sera nécessaire d'agir et nous agirons sans état d'âme »

À l'image des autres régions du Sénégal, Thiès est confrontée à d'énormes problèmes d'encombrement et de l'insalubrité des lieux publics. Pour résoudre ce problème sociétal, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a entamé une série de tournées sur toute l'étendue du territoire.

Un comité régional de développement (Crd) a été tenu à Thiès avec toutes les autorités locales pour échanger et partager sur ce fléau afin de faire de conjuguer les efforts pour l'éradiquer. D'après Abdou Karim Fofana, " ce que nous faisons aujourd'hui, c'est échanger, informer. Et, il sera nécessaire d'agir et nous agirons sans état d'âme..."