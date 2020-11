Lutte contre l’émigration irrégulière, gestion de la pandémie : les satisfactions de BBY

Sur le plan économique, la cellule communication de Benno Bokk Yaakaar (BBY) salue l’élaboration du PAP2A qui, assure t’elle, va permettre d’ajuster les priorités du Plan Sénégal Émergent au contexte et favoriser l’accélération de l’exécution des projets et programmes pour la réduction de la dépendance de notre pays vis-à-vis de l’extérieur, par l’industrialisation durable et inclusive, la mise en place des conditions d’une souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, mais également la consolidation des acquis en matière d’équité sociale et territoriale. Avec un budget exceptionnel de 60 milliards dans un contexte de crise, la campagne agricole a connu des productions records de 1, 8 million de tonnes d’arachide, et une de 3,8 millions de tonnes de céréales et de 1,450 millions de tonnes de riz, assure la même source. « C’est pourquoi il est tout à fait opportun de se féliciter de ces résultats exceptionnels, accompagnés par un prix au producteur qui passe de 210 à 250 FCFA le Kg, au bénéfice exclusif des paysans et de l’économie rurale. La présente campagne génèrera pas moins de 600 milliards de FCFA au profit de l’économie nationale », indique t-elle.La cellule communication de BBY enfin, s’agissant de la recrudescence de l’émigration clandestine avec son lot de désolations, salue les mesures prises par les autorités afin de préserver la vie de nos jeunes compatriotes et à poursuivre leurs efforts soutenus en matière « d’apprentissage », de formation et « d’insertion professionnelle ».La cellule de Communication de BBY exhorte les autorités de l’État à poursuivre sans relâche la traque des trafiquants passeurs, qui sacrifient nos enfants sous l’autel de leur cupidité. Elle encourage enfin la décision du Chef de l’État de créer, sous son autorité, le Conseil National pour l’Insertion des Jeunes (CNIEJ), organe consultatif stratégique d’impulsion qui sera effectif dans la deuxième quinzaine de décembre 2020.Enfin, elle a salué les efforts du Gouvernement du Sénégal et de la communauté éducative (enseignants, apprenants, parents, surveillants et personnels administratifs et techniques) qui ont réussi une rentrée scolaire sans difficulté majeure, dans un contexte de crise sanitaire, mais aussi encouragé les résultats exceptionnels du Sénégal dans la gestion de la pandémie...