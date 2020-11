Lutte contre l’émigration clandestine : Plus de 1.000 milliards investis dans le vent.

« En 48 heures, plus de 738 Sénégalais seraient arrivés en Espagne entre le 6 et le 8 novembre ». Un chiffre donné par Helena Maleno Garzon, la fondatrice du Collectif Caminando Fronteras, interrogée par nos confrères de Sud Quotidien dans sa parution de ce mercredi 11 novembre 2020.



La dame souligne que c’est deux (2) pirogues qui sont venues du Sénégal et arrivées à Tenerife le 7 novembre, avec à bord 271 passagers. Le même jour, deux (2) autres embarcations ont débarqué à Gran Canaria, avec 111 migrants ; et à El Hierro 154 ont été dénombrés. Les morts en mer se comptent par centaines.



Pourtant, 02 milliards d’euros (environ 1310 milliards de F CFA) ont été distribués au Sénégal depuis 2007, à partir du fonds fiduciaire d’urgence pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des personnes déplacées en Afrique. Le but de ce fonds est d’accompagner les jeunes dans la création d’emplois générateurs de revenus, précise le journal.



N'empêche, depuis 2007 ce sont des milliers de jeunes Sénégalais qui ont pris la mer pour l’Europe. Ce qui laisse croire que la politique du Frontex est un échec.