Lutte contre l'émigration clandestine : Le comité des supporters du stade de Mbour s'implique...

Le phénomène appelé "Barça ou Barsakh" constitue ces derniers jours un préoccupant sujet d'actualité avec les nombreuses victimes qu'il a engendrées. Ainsi, le département de Mbour reste l'un des plus touchés avec cette quête d'ailleurs qui s'est emparée de nos jeunes concitoyens qui prennent d'assaut les pirogues pour fuir un quotidien austère.



Cette situation ne laisse pas indifférent le Comité de supporters du Stade de Mbour qui a voulu, à travers une correspondance en date de ce mardi 03 novembre, appeler au soutien du ministre Pape Amadou Sarr, Délégué général de l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), aux fins d’obtenir un financement.



À travers cette correspondance, le stade de Mbour souligne d’emblée le lourd tribut payé par le département de Mbour dans le drame que vit actuellement notre pays. Ainsi, comme le fera remarquer le président Moussa Mbaye, il a été décidé, dans l'urgence, avec l'appui de bonnes volontés, de démarrer incessamment une caravane de sensibilisation pour freiner cet exode massif de nos jeunes frères et soeurs au moyen de ces "pirogues de la mort".



Pour lancer cet événement, Moussa Mbaye et le comité de supporters du stade de Mbour souhaitent vivement impliquer la DER/FJ eu égard au rôle important qu'elle joue dans l'accompagnement des jeunes et des femmes. Ils prévoient de mettre en place un fonds destiné à financer des activités génératrices de revenus pour ces jeunes. "Dans un premier temps, il sera alimenté à hauteur de dix millions (10.000.000) de F CFA", estime le comité.



À travers ce geste de haute portée, Moussa Mbaye et les supporters du Stade de Mbour qui vont effectuer le versement, espèrent mobiliser des sommes plus conséquentes, notamment avec les nombreuses opportunités offertes par la DER/FJ en terme d'accompagnement financier et non financier...