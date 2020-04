Lutte contre Covid-19 : Un Front « Fagaru Moo Gen Faju » porté sur les fonts baptismaux.

Le front fagaru moo gen faju (2fmgf) une plateforme citoyenne de lutte contre le Covid-19 composée de mouvements et de forces démocratiques et sociales vient d'être lancé.



Son objectif général est de participer activement à l'éradication du Covid-19 dans notre pays en réalisant trois objectifs spécifiques à savoir : promouvoir des comportements favorables à la rupture de la chaine de transmission du virus ; soutenir la protection des professionnels à risque et les groupes vulnérables par le renforcement du système sanitaire et social et enfin s’investir dans l'assistance des personnes physiques et morales de même que la diaspora impactée par les mesures prises par l'Etat pour vaincre la pandémie.



Selon le communiqué annonçant sa mise sur pied, le 2FMGF de faire savoir que dans sa méthodologie, il met à contribution chaque entité selon sa spécificité, son expérience et son capital humain pour la matérialisation des objectifs spécifiques précités dans une cohérence stratégique déclinée dans une feuille de route.



L'organigramme est composé d'un directoire national présidé par un coordonnateur et des fronts régionaux. Le 2FMGF compte sur ses ressources humaines et ses stratégies pour mener au mieux ses activités. Il a eu à rencontrer le directeur de cabinet du ministère de la santé en lui présentant son plan d’action en prélude de son entrevue avec la tutelle. Le front compte dérouler son plan d’action ci-joint déjà présenté au ministère de la santé pour l’éradication définitive de cette pandémie et lance un appel à tous les citoyens et particulièrement à la jeunesse de collaborer pour le respect des directives étatiques, seul gage de notre réussite.



Il est composé entre autre de l’ Unacois Yessal, Horizon sans frontières (hsf), la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts/b) ou encore de l’Asas Sutsas-Sudtm-Sat santé/d and gueusseum.