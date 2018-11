Lutte : Zoss défie Bombardier pour son jubilé

Zoss, écurie "Door Doorat", a décidé d'arrêter la lutte à la surprise générale. Pour son jubilé, prévu prochainement, l’ancien lutteur des Parcelles Assainies a lancé un défi à Bombardier. "Pour sortir par la grande porte, je dois passer par Bombardier. Je lance donc un défi au champion pour mon prochain et dernier combat. J’espère qu’il acceptera et que l’on pourra donner aux sénégalais une belle opposition", a déclaré le frère de Garga Mbossé, en marge de la cérémonie d’inauguration du Gymnase de NBA Africa, à Saly. Désormais, on attend la réponse de B52.



En attendant, "show man" mesure l’ampleur du défi qui l’attend pour son jubilé. "Encore merci à tous pour leur soutien. Comme je l’ai dit, je veux montrer un nouveau visage et offrir un combat dur au public. Je sais que ce sera difficile. Mais ce qui est important, c’est de sortir par la grande porte", espère le lutteur de l’écurie "Door Doorat"…