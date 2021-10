Lutte : Wouly terrassé et nargué par Adama Diouf...

Ce dimanche 10 octobre 2021, le combat opposant Wouly et Adama Diouf s’est soldé par une éclatante victoire d’Adama Diouf. Très confiant, le vainqueur du jour a fait montre de sa force et de ses qualités de lutteur. Wouly a certes tenu jusqu’au bout, mais malheureusement pour lui, Adama diouf a été bien plus fort...