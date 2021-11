Lutte - Tournoi Cedeao : Le Sénégal en lice ce jeudi en compagnie de la Gambie et de la Côte d’ivoire dans le groupe A

Le Sénégal va démarrer dans quelques heures « son » tournoi de la Cedeao, dans l’arène nationale de Dakar. Les lions seront en compétition dans le groupe A, en compagnie de deux pays voisins et rivaux sur le plan sportif, la Gambie et la Côte d’Ivoire. Une composition qui promet déjà des duels épiques, pour le plus grand bonheur des amateurs qui devraient venir en grand nombre vu que l’entrée est totalement gratuite.



Dans les autres poules, on retrouve des candidats au titre, comme le Ghana et le Niger en plus de la Sierra Leone (Groupe B.) Enfin, le groupe C qui compte exceptionnellement quatre sélections soit une de plus que les autres, sera composé du Nigeria, du Burkina, de la Guinée Bissau et du Bénin.



Le tournoi se déroulera du 04 au 06 novembre dans la capitale sénégalaise…