Lutte / Plus jamais de combat au stade Iba Mar Diop à partir du 31 décembre.

Le stade Iba Mar Diop qui a été un « théâtre de rêve » offrant les combats les plus prestigieux de l’histoire de la lutte sénégalaise, ne sera plus un lieu de convergence pour regarder un combat de lutte.



En effet, c’est le ministre des sports Matar Ba qui a pris cette décision. À cet effet, tous les combats de lutte se tiendront exclusivement à l’arène nationale. Ainsi, à partir du 31 décembre prochain, le stade Iba Mar Diop n’ouvrira plus ses portes à la lutte.



Amateurs et promoteurs confondus sont donc informés, il faudra s’habituer maintenant à la tenue des combats de lutte au niveau de l’arène de Pikine.