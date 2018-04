Lutte / Open Press Sitteu : « Je vais corriger Gouy-Gui ! »

A dix jours de son combat face à Gouy Gui. Sitteu de l’écurie Lansar a effectué son open press à Diamaguène. Galvanisé par ses supporters et le soutien de ses frères, Sitteu promet de corriger et de battre son adversaire le jour du combat. Je suis actuellement prêt, il me reste juste quelques réglages et des finitions. J’ai tout ce qu’il faut techniquement et mentalement pour battre mon adversaire.



« Si mon adversaire ouvre une brèche, je vais l’attaquer et le battre. Au cas contraire, je vais prendre mes responsabilités et aller le chercher là où il est. Le jour du combat Gouy-Gui n’y verra que du feu. Interrogé sur le soutien de Balla Gaye, à son adversaire, il a déclaré : « Mon adversaire s’appelle Gouy-Gui mais pas Balla Gaye. Et pour moi, cela n’a pas d’importance. Car nous serons seuls dans l’enceinte »



Pour son combat du 29 Avril prochain, le phénomène de Lansar promet une forte mobilisation pour ramener la victoire à Diamaguène.



