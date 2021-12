Lutte / Ngagne Diagne : « les lutteurs doivent avoir un encadreur »

Encore une attente interminable pour donner un verdict au choc Siteu Papa Sow maintes fois reporté. Et ce ne sera pas pour cette fois encore, puisque suite à l’altercation notée hier à l’arène nationale, le duel a été annulé. Ngagne Diagne revient sur les règles et les enjeux mais aussi lance un appel aux lutteurs à avoir plus d’assistance et de suivi.



« Les supporters de différents camps ne devraient pas être mis ensemble. Il est temps de prendre des mesures nécessaires car ce n’est pas la première fois qu’on observe cela », a souligné le chroniqueur de la lutte, Ngagne Diagne.