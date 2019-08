Lutte / Modou Lô dégage Balla Gaye 2 de sa route : "Cette confrontation n’est pas d’actualité"

Modou Lô qui a fraîchement acquis le titre de Roi des Arènes n’est pas dans une dynamique de rencontrer (encore) Balla Gaye 2.

Le Rock des Parcelles Assainies a clairement indiqué au micro de "LutteTV" qu’il n’affrontera pas le Lion de Guédiawaye.

Maintenant c’est clair. Balla Gaye 2 ne fait pas partie des potentiels adversaires de Modou Lô, la saison prochaine.

« On ne refuse aucun lutteur. Balla Gaye, on s’est croisé cette année et on ne le fera pas pour la saison prochaine. Cette confrontation n’est pas d’actualité », a fait entendre Modou Lô, catégorique. Il n’oublie pas de souligner que son manager, Biram Gningue a son mot à dire sur le choix de ses combats.