Lutte / Le CNG prend 1.560 000 FCFA sur le reliquat de Balla Gaye, Modou Lo perd 1.550 000 FCFA

C'est l’heure du bilan pour le combat Balla Gaye II/Modou Lo de dimanche dernier. Sur le plan financier, le CNG a opéré une ponction de 3 110 000 FCFA sur le reliquat de leurs cachets, dont 1 550 000 pour BG2 et 1 550 000 pour Xaragne Lo. Si l’ancien règlement du CNG de lutte avait été appliqué (15% du reliquat des lutteurs), les deux lutteurs auraient pu perdre beaucoup plus d’argent.



Dans le détail pour un dépassement du temps de préparation mystique, Balla Gaye a perdu 660 000 FCFA. En entrant dans le stade, il avait un surplus de 23 accompagnateurs engendrant une sanction de 460 000 FCFA. Dans l’aire du combat, 4 accompagnateurs de plus lui auront coûté 40 000 francs, plus la police d’assurance souscrite par le CNG 400 000 ce qui fait un montant total cumulé de 1 560 000 FCFA.



Pour Modou Lo sur son reliquat de 20 millions, il a été délesté de 620 000 pour les 62 minutes de dépassement lors de sa préparation mystique, 500 000 pour le surplus d’accompagnateurs de 25 personnes à la porte du stade, et de 30 000 francs pour les 3 accompagnateurs de plus dans l’aire du combat. Ces sommes additionnés aux 400 000 francs justifient la rétention de 1 550 000 sur son reliquat. Au total 3 110 000 ont été délestés sur le reliquat des deux lutteurs par le CNG.