Lutte / Khadim Samb défend Siteu & Papa Sow : « On doit leur payer leur reliquat! »

Après avoir assisté à la dernière convocation de Pape Abdou Fall devant le CNG, le chroniqueur de lutte Khadim Samb a tiré son analyse des faits notés lors du choc Papa Sow/Siteu. Pour lui donc, la plus grande part de responsabilité est à attribuer au CNG qui n'a pas su réussir une bonne organisation.



« C'est pour la première fois qu'on voit un griot dans la lutte créer autant de tension allant même jusqu'à l'annulation d'un combat sur blessure. C'est le griot qui est l'unique fautif et il doit être sanctionné conséquemment, car on a des règles et elles ne doivent pas être déjouées d'autant plus qu'il ne s'agit que d'un simple batteur. Quant aux deux lutteurs, ils ne sont en aucun cas responsables. Leur combat ne doit pas avoir lieu et ils devraient être intégralement payés », précise t-il...