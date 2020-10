Lutte : Eumeu Sène et Lac de Guiers 2 font monter la tension lors de leur face-à-face.

C'est parti en grande pompe pour l'acte 3 entre Eumeu Sène la tête de file de l'écurie Tay-Shinger et Lac de Guiers 2 de l'écurie Walo. Après s'être croisés une première fois il y'a plus de 10 ans, se livrant alors à un combat de lutte épique soldé par un nul, les deux mastodontes s'étaient de nouveau frottés deux ans plus tard, une revanche qui coûtera cher à Lac 2 défait pour la première fois de sa carrière, par le Pikinois. Pour ce combat de la dernière chance organisé par le promoteur Gaston Mbengue, Lac II très remonté, a déjà commencé la bataille verbale face à un Tay-Shinger en pleine confiance.