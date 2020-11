Lutte : Babacar Ndiaye désigné représentant de l'ANPS au CNG.

Suite à la saisine du ministère des sports pour désigner un membre devant la représenter au CNG de lutte, l'ANPS a porté son choix sur la personne de Babacar Ndoye, a informé le secrétaire général de ladite association.



Selon le communiqué, " Babacar Ndoye devra défendre au mieux les aspirations de l'ANPS et le libre exercice par les journalistes de leur droit d'informer le public. Le doyen Ndoye n'est rattaché à aucune rédaction et jouit d'une expérience qui lui permettra de continuer à remplir la mission après une première pige de deux ans dans la structure faîtière. La représentation au sein du CNG est non salariée."