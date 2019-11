Lutte / BMW fauche Baboye 2 et remporte le Drapeau Sokhna Nafy Fallou Fall...

C'était le grand combat de ce gala de lutte organisé par Serigne Modou Niang au stade Iba Mar Diop, ce dimanche 24 novembre. BMW de l'écurie Fass Benno et Baboye 2 se sont frottés dans ce combat spécial et se sont livrés à un corps-à-corps avec des échanges de coups avant que BMW ne déclenche le "Mbot" et réussisse à faire tomber Baboye 2.

Le lutteur de Fass Benno remporte ainsi le premier gala de lutte de la saison, doté du drapeau Nafy Fallou Fall.