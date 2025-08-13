Lutte : Al Bourakh Events officialise le combat Modou Lô vs Sa Thiès


Lutte : Al Bourakh Events officialise le combat Modou Lô vs Sa Thiès

Le suspense est levé. Le combat royal dont on parlait avec insistance ces derniers jours est désormais une réalité. Baye Ndiaye et son label Albourakh Events ont officialisé l’affiche opposant Modou Lô, le Roi des arènes, à Sa Thiès, le jeune frère de Balla Gaye 2, ce mercredi 13 août 2025. 

Ce duel s’annonce historique à plus d’un titre. Ce sera en effet le premier combat royal pour Sa Thiès, qui franchit un cap majeur dans sa carrière. Pour Modou Lô, il s’agira de son quatrième affrontement contre un jeune lutteur issu de la nouvelle génération.

Avec cette confrontation, les amateurs de lutte sénégalaise peuvent s’attendre à une soirée explosive, où l’expérience et la puissance de Modou Lô seront mises à rude épreuve par la fougue et la technique de Sa Thiès.

Mercredi 13 Août 2025
