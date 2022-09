Loyer et produits à grande utilisation: Le président Macky Sall tend l’oreille aux associations de consommateurs.

Face à la crise persistante et la dynamique inflationniste, le président de la République Macky Sall a jugé pertinent d’initier un échange avec les associations de consommateurs. Les concertations ont été lancées ce lundi à travers une réunion présidentielle dirigée par le chef de l’État en présence du Premier ministre et d’autres membres du gouvernement.



Les télécommunications, la problématique des banques, l’association pour La Défense des locataires (Association sénégalaise pour l’environnement, l’Association sénégalaise pour les nations unies, l’association des consommateurs du TIC (qui prône aussi l’introduction d’une disposition de loi interdisant les opérateurs de télécoms d’être à la fois dans le marché du gros et dans le marché du détail, le collectif contre la vie chère etc..., ont été autant de regroupement de consommateurs évoluant dans différents secteurs, qui ont donné des propositions et recommandations au gouvernement pour atténuer les souffrances des Sénégalais.



Au cours des interventions, les questions qui reviennent en boucle restent celles du loyer, celle du prix des produits de grande consommation, la problématique de l’eau, de l’électricité, des télécommunications. Au moment où ces lignes sont écrites, le président et le gouvernement sont en train de recueillir ces propositions avant d’apporter de potentielles solutions.