Louty Ba enfonce Dame Amar : « J'ai été invité par Dame Amar et c'est lui-même, qui nous a fait savoir que Hiba Thiam avait un malaise »

Lors de son interrogatoire avec le juge, Louty Ba a essayé coûte que coûte de se tirer d'affaire afin de se laver les mains. Bénéficiant d'une liberté provisoire depuis le 29 juillet 2020, Louty Ba a essayé d'enfoncer son ami Dame Amar. Ainsi, il a fait savoir qu'il a été invité par le Sieur Amar et que c'est lui-même qui les a informé que Hiba Thiam avait un malaise. Sur ces entrefaites, il avoue qu'il était juste de passage aux environs de 18 heures pour des affaires ce jour-là. "J'étais invité par Dame Amar, j'étais assis au niveau de la terrasse et je ne connaissais absolument personne des gens qui étaient dans l'appartement", a-t-il révélé devant la barre du tribunal correctionnel, avant d'affirmer qu'il n'a pas violé le couvre-feu et qu'ils ont tenté de sauver la vie à Hiba Thiam.



"Les faits se sont passés entre 21 heures et 23 heures. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu Hiba Thiam allongé au sol, elle avait du sang qui sortait de sa bouche et elle avait du mal à respirer.



Ainsi, il souligne que Hiba Thiam n'avait pas eu de réaction et c'est par la suite qu'ils ont commencé à s'agiter.



Interrogé sur l'usage de drogue, le prévenu a précisé qu'il n'avait consommé que de l'alcool et souligne qu'il n'avait jamais vu de la cocaïne dans l'appartement."



À l'en croire, c'est Dame Amar qui leur a fait savoir que Hiba Thiam avait un malaise. "C'est à la suite que j'ai demandé à ce qu'on appelle les secours. À un moment donné, j'ai demandé à Djiby Ba qu'on la sorte de la pièce", lâche t-il...