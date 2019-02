Lourde charge de Bamba Dièye : « Nous souffrons d’avoir porté à la tête du pays un dirigeant qui ment »

« Nous sommes tous des Sénégalais et avons contribué en 2012 à l’élection de Macky Sall pour une meilleure gouvernance des ressources du pays. A l’époque, Macky Sall exprimait en des termes clairs les préoccupations des Sénégalais. Il parlait de gestion sobre et vertueuse et nous adhérions à ce discours. Il disait encore la patrie avant le parti. La traque des biens mal acquis était également un slogan en vogue. Sept ans après, les Sénégalais se rendent compte que la gestion du président sortant n’est ni sobre, ni vertueuse. On a perdu notre temps pendant sept ans au cours desquels les attentes des citoyens ont été déçues», c’est le tableau sombre que Cheikh Bamba Dièye, invité à l’émission « Face Dakaractu, qui est retransmis en direct, a dressé de la gestion du régime sortant.



« Nous sommes entre nous, en tant qu’acteurs politiques et devons nous dire certaines vérités. Force est de reconnaitre qu’il y a une faillite de l’action politique. Depuis 1960, toutes les politiques publiques pour installer le pays sur les rampes du développement se sont soldées par des échecs, c’est pourquoi je milite pour une opération de salut national », a poursuivi cet allié de Khalifa Sall.



M. Dièye, après avoir passé en revue les scandales ayant éclaboussé le régime, a déclaré : « Il nous faut un homme de droit qui va respecter ses engagements. Nous souffrons d’avoir porté à la tête du pays un dirigeant qui ment ».