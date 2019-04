Loumbi Bolombé : Une femme de 38 ans se suicide par pendaison

Les populations de Loumbi Bolombé, village situé dans la commune de Labgar dans le département de Linguère, sont dans l'émoi et la consternation. Une âgée de 38 ans répondant au nom d’Oulèye Oumar Ba, a été retrouvée morte ce dimanche, pendue à un arbre, une corde autour du cou.



Le drame s’est produit à quelques encablures du village de Loumbi. Selon nos sources généralement bien informées, la pauvre dame a attendu que son mari et les autres membres de la famille soient dans les bras de Morphée pour commettre son acte.

Après plusieurs heures d'absence, les membres de la famille se sont réveillés pour rechercher Oulèye Oumar Ba.

Pour l'heure, le mobile du suicide reste encore inconnu malgré l'enquête ouverte par les pandores de Linguère.

Le corps sans vie d’Oulèye Oumar Ba a été acheminé à l’hôpital Magatte Lo de Linguère.



Le corps, sur instruction du procureur du tribunal de grande instance de Louga, a été remis à ses parents qui l'ont inhumé dans son village. La défunte laisse derrière elle un mari et 8 bouts de bois de Dieu.

La femme souffrait de troubles mentaux, nous dit-on...