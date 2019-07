Louis Figo : « Le Sénégal a montré du caractère et surtout de la maitrise… »

L’ancien international Portugais, Luis Figo n’a pas manqué de donner son avis tranché suite au match Sénégal – Benin hier en quarts de finale de la CAN. D’après lui l’équipe sénégalaise a fait preuve de caractère et de maitrise pour venir à bout des « Ecureuils » : « Le Sénégal a montré du caractère et a donné de l’importance à la rencontre. Cela n’a pas a été facile, mais le Sénégal a fait preuve de caractère et surtout de maîtrise », a souligné Figo sur le plateau de Time sport.