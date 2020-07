Louga : une bande de malfaiteurs qui s’activait dans le cambriolage des commerces arrêtée

Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020, le Commissariat central de Louga a démantelé une bande de malfaiteurs qui s’activait dans des cambriolages, des vols à mains armées durant ces derniers mois. Selon un communiqué du bureau des relations publiques de la police nationale leur modus operandi consistait à visiter les domiciles dépositaires de véhicules de l’Administration ou de Services de mission d’intérêt général tout en leur dérobant lesdits engins pour se mouvoir dans des localités situées dans la région de Louga, afin d’y commettre leurs forfaits. Les malfaiteurs ciblaient notamment des boulangeries, des stations-services, des domiciles de commerçants ou encore des organismes de microfinance. Six (06) individus ont été interpellés. Une perquisition faite à leur domicile a permis de saisir un fusil de chasse calibre douze (12) avec deux (02) canons, 4 coupecoupes, 2 couteaux poignards et divers outils. Selon le BRP enfin le matériel saisi est consigné aux fins de scellé dans le cadre d’une enquête ouverte par le Commissariat central de Louga qui poursuit ses activités quotidiennes de lutte contre le sentiment d’insécurité et de prévention de la criminalité et de la délinquance.