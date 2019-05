Louga : un jeune homme condamné à 5 ans ferme pour pédophilie

Le Tribunal de grande instance de Louga siégeant en matière correctionnelle a condamné à 5 ans de prison ferme un homme de 30 ans pour pédophilie sur une fillette de 8 ans, a appris l’APS, ce jeudi.

Les faits pour lesquels l’accusé a été condamné ont eu lieu à Montagne, un quartier de Louga, dans la deuxième quinzaine du mois d’avril.

Le mis en cause, un maçon, aurait fait des attouchements à une fille de 8 ans. La petite qui a crié très fort et allée prévenir sa maman qui aussitôt est sortie et a aperçu l’homme qui prenait la fuite.

Elle ameuta tout le quartier qui se mis à la poursuite du mis en cause qui sera attrapé et conduit à la police.

Interrogé, il a avoué les faits à l’enquête préliminaire, soutenant ne pas savoir pourquoi il était attiré par les enfants. Il sera poursuivi pour les délits de tentative de viol et de pédophilie.

Devant le procureur, après son déferrement au parquet, il a maintenus ses aveux.

Cependant, à la barre, ce jeudi, il a nié, affirmant qu’il voulait juste donner de l’argent à la petite fille qu’elle considérait comme sa nièce.

Mais le parquet a requis l’application de la loi. Le tribunal a disqualifié les faits en pédophilie et a condamné le mis en cause à cinq de prison ans ferme.